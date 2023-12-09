Денис Адамов рассказал о конкуренции и отношениях среди голкиперов «Зенита»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов рассказал об отношениях среди вратарей команды.

«Конкуренция есть всегда, но она не должна мешать нормальному общению. За всю непродолжительную карьеру у меня не было ни одного конфликта с другими вратарями. В «Зените» отношения просто отличные. Первые недели тренировок были для меня очень тяжелыми физически, но ребята поддержали. Миша Кержаков — взрослый, состоявшийся голкипер. Я слежу за тем, как он тренируется, как восстанавливается. Подчёркиваю для себя ­какие-то моменты и сам развиваюсь.

Понятно, что Мишино слово имеет большой вес. Не только для нас, но и для всех зенитовцев. Так и должно быть. Старшие должны направлять молодых в правильное русло», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Денис Адамов в текущем сезоне провёл пять матчей во всех турнирах, Михаил Кержаков — 15. На счету Александра Васютина пять игр.