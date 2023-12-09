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Тренер «Сити» Гвардиола: говорить, что без Родри мы играем хуже — это сильное упрощение

Тренер «Сити» Гвардиола: говорить, что без Родри мы играем хуже — это сильное упрощение
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что уровень игры «горожан» существенно отличается, когда на поле не выходит опорный полузащитник Родриго Эрнандес.

«Слишком сильным упрощением является разговор о том, что отсутствие Родри делает большую разницу для нас. Он отличный игрок, но у нас стало меньше креативности, поэтому я думаю дело не только в том, что не хватает Родри», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне испанский полузащитник не смог принять участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги. Во всех этих встречах «Манчестер Сити» не удалось победить своих соперников. В нынешнем сезоне Родри сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

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