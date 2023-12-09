Тренер «Сити» Гвардиола: говорить, что без Родри мы играем хуже — это сильное упрощение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что уровень игры «горожан» существенно отличается, когда на поле не выходит опорный полузащитник Родриго Эрнандес.
«Слишком сильным упрощением является разговор о том, что отсутствие Родри делает большую разницу для нас. Он отличный игрок, но у нас стало меньше креативности, поэтому я думаю дело не только в том, что не хватает Родри», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, в нынешнем сезоне испанский полузащитник не смог принять участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги. Во всех этих встречах «Манчестер Сити» не удалось победить своих соперников. В нынешнем сезоне Родри сыграл в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.