Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится, за час до игры температура составила -11,5 градусов

Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях объявили, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» состоится. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«-11,5 градусов Цельсия в Москве. Матч состоится», — написано в заявлении самарского клуба.

В матче первого круга «Крылья Советов» в Самаре разгромили «Спартак» со счётом 4:0.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).