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Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится, за час до игры температура составила -11,5 градусов

Матч «Спартака» и «Крыльев» состоится, за час до игры температура составила -11,5 градусов
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Самарские «Крылья Советов» в социальных сетях объявили, что матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» состоится. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'    

«-11,5 градусов Цельсия в Москве. Матч состоится», — написано в заявлении самарского клуба.

В матче первого круга «Крылья Советов» в Самаре разгромили «Спартак» со счётом 4:0.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).

Турнирная таблица РПЛ
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