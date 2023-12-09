«Урал» ни разу не пробил в створ в матче с «Локомотивом» во второй раз в этом сезоне РПЛ

Вчера, 8 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0. Подопечные Виктора Гончаренко не нанесли ни одного удара в створ ворот голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова. Это произошло с «Уралом» во второй раз в текущем сезоне РПЛ. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

До этого екатеринбуржцы ни разу не пробили в створ в матче 6-го тура чемпионата России по футболу-2023/2024 с санкт-петербургским «Зенитом». Тогда сине-бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 4:0 благодаря дублю Матео Кассьерры, голам Ивана Сергеева и Клаудиньо.

В данный момент «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 19 очков после 18 проведённых матчей.