Эндрик: проблема расизма? Я поддерживаю Винисиуса и Родриго в этой борьбе

Бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу» рассказал о своём отношении к проблеме расизма.

«Моя мама всегда говорит со мной о проблеме расизма. Она рассказывает мне о том, что я могу сделать ради борьбы с ним и всегда приводит в пример ребёнка, над которым издеваются в школе, но никто не обращает на это внимание, потому что считают, что это их не касается. Моя мама говорит мне и другие похожие вещи о проблеме расизма, потому что я чернокожий и нет смысла скрывать это. Я не остановлюсь в борьбе с расизмом, я поддерживаю Винисиуса и Родриго», — приводит слова Эндрика Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее футболист мадридского «Реала» Родриго Гоэс заявлял, что получил множество оскорбительных сообщений на почве расизма после минувшего матча южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Аргентиной (0:1). Его партнёр по команде и сборной Винисиус Жуниор также неоднократно сталкивался с проявлениями расистского поведения со стороны болельщиков соперника.