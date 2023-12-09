Зиньковский обратился к болельщикам «Спартака» после разгромной победы над «Крыльями»

Крайний нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил болельщиков красно-белых, которые пришли поддержать команду на игру 18-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (3:0), несмотря на холодную погоду.

«Красно-белые, всем привет! Спасибо, что пришли поддержать в этот холодный зимний день. Смогли вас сегодня порадовать сухой победой. Забили много мячей, было много опасных моментов. Самое главное, что завершили первую часть сезона на хорошей ноте, на победе», — сказал Зиньковский в обращении в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, после 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место. В победной игре с «Крыльями Советов» в составе «Спартака» отличились нападающие Квинси Промес и Александр Соболев, а также полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.