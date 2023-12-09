Антон Зиньковский сравнил поля в Воронеже и Калининграде

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, на каком поле было сложнее играть: в Калининграде или в Воронеже.

«Однозначно — в Воронеже. В таких условиях можно подстраиваться и бить вперёд, но мы всё равно старались играть в свой футбол. А в Калининграде самым неприятным моментом стал летящий в лицо снег. При этом мяч на поле было видно, хотя в телетрансляции казалось иначе», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

Напомним, 28 октября «Спартак» уступил воронежскому «Факелу» со счётом 0:2 в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Поле пребывало в ужасном состоянии.

25 ноября красно-белые обыграли калининградскую «Балтику» — 2:0. Матч прошёл в рамках 16-го тура РПЛ. Он сопровождался сильным снегопадом.