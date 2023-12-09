Гендиректор «Спартака»: не знаю, поедет ли Промес на сборы

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос, поедет ли нидерландский футболист красно-белых Квинси Промес на зимние сборы.

«Поедет ли Промес на сборы? Пока не знаю. Мы это прорабатываем», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 9 декабря, состоялся матч 18-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что у Промеса могут измениться обстоятельства относительно участия в Матче звёзд Фонбет Кубка России.