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Хавьер Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком»

Хавьер Рибалта улетел из России после переговоров со «Спартаком»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывают с назначением в «Спартак», уже улетел из России после переговоров с красно-белыми. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Функционер отправился в Европу.

Напомним, функционер ранее заявил, что прилетел в столицу России «на каникулы». Однако о том, что приезд Рибалты и интерес «Спартака» взаимосвязаны, говорил один интересный момент: Хавьера встретил в аэропорту тот же мужчина, который сопровождал Гильермо Абаскаля по пути в КДК днём ранее.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

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