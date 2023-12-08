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Хавьер Рибалта ответил на вопрос, зачем приехал в Москву

Экс-спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывают с возможным назначением на аналогичную должность в московский «Спартак», ответил на вопрос, зачем прилетел в Москву.

«Что могу сказать о «Спартаке»? Я приехал на каникулы», — передаёт слова Рибалты корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрывать вопрос с назначение спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность.

После 17 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает седьмое место в турнирной записав в свой актив 27 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.

Напомним, Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год

Хавьер Рибалта прилетел в Москву