Альваро Мората назвал трёх лучших нападающих планеты

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората порассуждал о том, кто на данный момент входит в тройку лучших форвардов мира.

«Кто лучшие нападающие планеты на данный момент? В первую очередь — Хоселу, так как он мой товарищ по сборной Испании. Также назову Гарри Кена и Роберта Левандовского.

Кейн всегда забивает, он машина для забивания голов, при этом всегда хочет большего. Ему всё равно, забил ли он два или три гола, он всегда хочет ещё и ещё. Почему назвал Левандовского? Я его большой поклонник. Мне всегда нравилось смотреть за тем, как он играет», — сказал Мората в интервью для Football Espana.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что в своё время хотел видеть Морату в каталонской команде.