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Хави: это правда, что я приглашал Морату присоединиться к «Барселоне»

Хави: это правда, что я приглашал Морату присоединиться к «Барселоне»
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Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил слухи о том, что ранее он связывался с нападающим Альваро Моратой, когда он выступал в составе «Ювентуса», с целью пригласить игрока в каталонский клуб.

«Это правда. Мы говорили с ним напрямую. Была вероятность, что он перейдёт в «Барселону». Он очень интересный игрок. Альваро здорово атакует, усердно работает и не является жадным футболистом. На текущий момент у «Атлетико» всё здорово в линии нападения, ведь Мората и Гризманн являются игроками мирового уровня», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, подопечные испанского специалиста сыграют с мадридским «Атлетико» в матче испанской Примеры завтра, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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