Клопп: «Ливерпулю» повезло обыграть «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде добыла волевую победу над «Кристал Пэлас» — 2:1.

«Нам сегодня повезло, но я счастлив. Если команда побеждает только тогда, когда играет хорошо, то у неё нет шансов на успех.

Да, сегодня мы провели не лучший матч. На протяжении 76 минут мы играли плохо, но красная карточка соперника нам очень сильно помогла. Вот почему я говорю, что нам повезло. Однако за последние 20 минут игры мы заслужили победу. До этого мы не заслуживали ничего», – приводит слова Клоппа ESPN.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков после 16 туров. Свой следующий матч мерсисайдцы проведут в четверг, 14 декабря. Команда Клоппа на выезде встретится с бельгийским «Юнионом» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:45 мск.