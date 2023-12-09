«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении девяти матчей АПЛ

В субботу, 9 декабря, «Ливерпуль» на выезде одолел «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1. Таким образом, мерсисайдцы не знают поражений уже на протяжении девяти матчей чемпионата кряду.

В последний раз в матче АПЛ «Ливерпуль» проигрывал в конце сентября. Это произошло в выездной встрече с «Тоттенхэмом» — 1:2. На протяжении последующих девяти матчей мерсисайдцы обыгрывали такие команды, как «Эвертон» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Брентфорд» (3:0), «Фулхэм» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Также подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2), «Лутоном» (1:1) и «Манчестер Сити» (1:1).

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в четверг, 14 декабря. Команда Клоппа на выезде встретится с бельгийским «Юнионом» в рамках 6-го тура группового раунда Лиги Европы. Начало игры — в 20:45 мск.