Источник: судьба Абаскаля в «Спартаке» будет зависеть от нового спортивного директора

Решение о том, продолжит ли работу в «Спартаке» нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль или клуб начнёт поиски нового тренера, будет зависеть от нового спортивного директора красно-белых. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, будущему спортивному директору красно-белых придётся защищать свой выбор перед советом директоров. Также сообщается, что утвердить кандидатуру нового спортивного директора клуба могут как в декабре, так и позднее — в январе. Среди основных претендентов — бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта и ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.