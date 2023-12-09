Игрок «Динамо» Макаров рассказал, почему команда находится в тройке РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, почему команда находится в тройке МИР РПЛ.

«В начале сезона мы не добрали много очков по собственной вине. Мы вели со счётом 3:1 или 2:0, а в итоге играли вничью. Каждый день мы тренируемся, набираемся опыта, становимся сильнее физически. Каждый в команде понимает, что у нас есть возможность войти в тройку. Первое, второе или третье место нам под силу занять. В первое время было тяжело в связи с новыми требованиями, которые предъявлял новый тренер. Всегда нужно время, чтобы привыкнуть», — приводит слова Макарова «Советский спорт».

Напомним, нынешним летом Марцел Личка перебрался в московский клуб из «Оренбурга». Команда находится на третьем месте с 31 очком в чемпионате, а также прошла в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.