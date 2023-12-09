Ледяхов: не вижу игроков на внутреннем рынке, которые могут усилить «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов рассказал, какие усиления необходимы красно-белым в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Спартаку» нужен опорный полузащитник. Ещё нужен защитник — или крайний, или центральный. Вот эти две позиции самые проблемные. Ну, ещё нападающий не помешал бы, ведь Соболев не играет в составе.

Все более или менее сильные футболисты чемпионата России уже находятся в своих командах. Свободных никого нет. Поэтому не вижу игроков на внутреннем рынке, кто может усилить «Спартак», — приводит слова Ледяхова Legalbet.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 туров. Летом ряды московской команды пополнили четыре футболиста: защитники Олег Рябчук и Срджан Бабич, полузащитник Хесус Медина и вингер Тео Бонгонда.