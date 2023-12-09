Юран — о подготовке к матчу в мороз: одни готовятся, а другие крутят велосипед

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран после матча 18-го тура МИР РПЛ с «Зенитом» (0:1) задал вопрос, как тренироваться команде в мороз.

«Я с большим уважением отношусь к функционерам, но давайте уважать футболистов. Им же со второго по девятое надо было как-то готовиться. А везде зима. Жалко было «Локомотив» с «Уралом». Поэтому, думаю, можно было бы собрать тренеров и задать вопрос – провести какой-то диалог. Неделю нам что делать? Как тренироваться?

Я играл в Германии – там при минус 2-3 поднимали вопрос. Ведь есть риск получения травм. Матч переносили.

У нас что сейчас безвыходная ситуация? Могли спокойно сыграть весной. Здесь же спортивный принцип. Одни готовятся, а другие крутят велосипед», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.