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Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Вратарь «Зенита» Адамов прокомментировал победу в матче с «Пари НН»
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу в матче 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

«Да, работы было немного, но игра была тяжёлой с точки зрения, что счёт был минимальным. Любая ошибка могла нам многого стоить. Старались держать концентрацию до конца игры. Выиграли, потому уходим на перерыв и отпуск с очень хорошим настроением.

Конечно, в такой игре нужно забивать, чтобы чуть подуспокоиться и сзади спокойно играть. Бывает, что и 2:0 ведёшь и тяжело. Все игры складываются по-разному, но очень рад, что выиграли», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, единственный мяч в этой игре забил нападающий Маттео Кассьерра.

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