«Весной всё может поменяться». Игрок «Зенита» Сутормин — о гонке с «Краснодаром»

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин высказался о чемпионской гонке с «Краснодаром» в Российской Премьер-Лиге.

«Чувствуется ли напряжение из-за того, что «Зенит» не может закрепиться на первом месте? Пока что никакого напряжения из-за гонки с «Краснодаром» нет. Впереди ещё много времени и игр. Весной всё может поменяться: поля, составы и многое другое. Нужно отдать должное болельщикам, которые продолжают приходить на стадион и поддерживать «Зенит». Это большой-большой плюс. Уверен, что в новом календарном году на трибунах их станет ещё больше», — приводит слова Сутормина Metaratings.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.