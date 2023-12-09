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«Зенит» обратился к болельщикам после матча с «Пари НН» в РПЛ

«Зенит» поблагодарил болельщиков клуба после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

«Спасибо за поддержку, сине-бело-голубые! Вы — лучшие!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале «Зенита».

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Зенит» обыграл «Пари НН» со счётом 1:0.

После результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.