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«Ювентус» готов приобрести полузащитника сборной Украины за € 25 млн

«Ювентус» готов приобрести полузащитника сборной Украины за € 25 млн
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Туринский «Ювентус» попытается подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова во время зимнего трансферного окна, сообщает TuttoJuve.

По сведениям источника, трансфер 21-летнего украинца может состояться при условии, что донецкий клуб не попросит за него более €25 млн.

Туринцы хотели бы арендовать игрока с правом выкупа, но могут согласиться и на аренду с обязательным выкупом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность предложения в размере €10-15 млн по Судакову. Футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за «Шахтёр» во всех турнирах. В его активе три гола и один ассист.

Ранее сообщалось, что скауты лондонского «Арсенала», португальской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также лондонского «Челси» наблюдали за футболистом.

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