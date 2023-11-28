«Барселона» и «Арсенал» заинтересованы в игроке «Шахтёра» Судакове

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoJuve, Судаков находится в поле зрения нескольких топ-клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Барселону», «Челси» и «Ювентус».

В текущем сезоне в активе Судакова три гола и одна результативная передача в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Его действующий контракт с «Шахтёром» рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Судакова в € 15 млн. За основную сборную Украины Георгий провёл 12 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее сообщалось, что скауты лондонского «Арсенала», португальской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также лондонского «Челси» наблюдали за футболистом.