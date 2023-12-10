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Бубнов прокомментировал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Бубнов прокомментировал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе состава «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Абаскаль внёс серьёзные коррективы в стартовый состав после неудачи в Грозном. В этот раз испанцу даже гадать с составом не пришлось, он просто усадил пятерых футболистов на скамейку, считай половину команды. Просто играли те, кто лучше готов.

Этот вариант состава выгодно отличается от предыдущего мобильной и скоростной средней линией, за счёт которой «Спартак» и переигрывал «Крылья Советов» на протяжении всей встречи. Высокие скорости помогали хозяевам эффективно прессинговать, постоянно напрягая защитников, а самое важное, что красно-белые быстро переходили из обороны в атаку.

В этом свете удивительно видеть преимущество самарцев по владению мячом. Но команда Осинькина проводила много времени на своей половине поля, «Спартак» же постоянно играл вперёд и старался обострять», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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