Бубнов прокомментировал состав «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о выборе состава «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:0).

«Абаскаль внёс серьёзные коррективы в стартовый состав после неудачи в Грозном. В этот раз испанцу даже гадать с составом не пришлось, он просто усадил пятерых футболистов на скамейку, считай половину команды. Просто играли те, кто лучше готов.

Этот вариант состава выгодно отличается от предыдущего мобильной и скоростной средней линией, за счёт которой «Спартак» и переигрывал «Крылья Советов» на протяжении всей встречи. Высокие скорости помогали хозяевам эффективно прессинговать, постоянно напрягая защитников, а самое важное, что красно-белые быстро переходили из обороны в атаку.

В этом свете удивительно видеть преимущество самарцев по владению мячом. Но команда Осинькина проводила много времени на своей половине поля, «Спартак» же постоянно играл вперёд и старался обострять», — приводит слова Бубнова Sportbox.