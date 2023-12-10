Главный тренер «Пари НН» Юран: первой частью чемпионата в целом доволен

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.

«Первой частью чемпионата в целом доволен. Разве что по концовке есть вопросы. Этот тур можно было бы провести и весной. Зима в России наступила. Давайте всё-таки уважать футболистов. На перерыв уходим на девятом месте. Конечно же, всегда хочется большего. Подготовимся к весенней части на сборах и будем стараться подняться в турнирной таблице ещё выше», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Вчера, 9 декабря, в матче 18-го тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Зениту» — 0:1.