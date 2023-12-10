Полузащитник «Спартака» Зиньковский: отлично завершили год победой над «Крыльями»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о минувшем матче РПЛ, в котором красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0.

«Эмоции после победы над «Крыльями» лучше. И болельщиков порадовали, — спасибо им большое, что пришли поддержать в сильно морозную погоду. Играть ещё было нормально, но сидеть точно было менее комфортно, чем бегать.

Ещё в первом тайме спокойно два забили. Было много моментов. Хорошо, что реализовали их. Дальше играли по счёту. Моменты были и у нас, и у «Крыльев». Хорошо, что забили много и сыграли на ноль — то, что нужно было. Отлично завершили год. Месть за 4:0 в Самаре? Сыграли на ноль, много голов забили. Наверное, да. Все хотели в первую очередь сыграть на ноль», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место. После 18 игр РПЛ «Крылья Советов» заработали 29 очков и расположились на шестой строчке.