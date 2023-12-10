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Защитник «Крыльев» Горшков: есть переживания, что зимой команду могут раздербанить

Защитник «Крыльев» Горшков: есть переживания, что зимой команду могут раздербанить
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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков выразил опасения в связи с тем, что в течение грядущего зимнего трансферного окна многие футболисты самарского клуба могут покинуть команду.

«Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинуло команду с момента, как мы пришли в команду. Кто-то ушёл, у кого-то контракт закончился. За последние четыре года осталось меньше десяти футболистов, кто был с нами с самого начала. Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставалось. Может быть ещё как-то точечно усилимся. У нас большая конкуренция и самое главное — всех сохранить», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в чемпионате.

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