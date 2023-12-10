Защитник «Крыльев» Горшков: «Спартак» всегда опасен, они нас быстро наказали

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:3).

«В целом игра со «Спартаком» была неплохая. Владели мячом, было много моментов. Считаю, что мы достаточно создали против «Спартака». Так бывает, что удача отвернулась. Плюс они нас быстро наказали. Думаю, что интересная игра для болельщиков и экспертов. Был неплохой отрезок. Сейчас немного выдохнем. Весна должна быть ещё лучше!

Не обращали внимание на мнение экспертов перед матчем. В каком бы состоянии не был «Спартак», он всегда опасен. У них есть класс, большое количество хороших игроков. Вчера они показали: два момента — два забитых мяча», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.