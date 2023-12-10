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Игрок «Оренбурга»: хочется, чтобы чемпионом стал кто-то другой, а не «Зенит»

Игрок «Оренбурга»: хочется, чтобы чемпионом стал кто-то другой, а не «Зенит»
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Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал, кому отдаёт предпочтение в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

«На чьей стороне симпатии в чемпионской гонке? Возможно, «Динамо» из-за Марцела Лички. Хочется, чтобы чемпионом стал кто-то другой, а не «Зенит», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».

В данный момент «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 14 очков после 17 проведённых матчей.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У подопечных Сергея Семака 36 очков в 18 встречах. Следом идёт «Краснодар», у которого на одно очко меньше, однако у «быков» ещё есть игра в запасе. Московское «Динамо» находится на третьей позиции с 31 заработанным очком в 17 матчах.

Турнирная таблица РПЛ
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