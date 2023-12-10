Игрок «Оренбурга»: каждый день перед тренировкой играем в NHL на PlayStation со спортдиром

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков поделился мнением о спортивном директоре клуба Дмитрии Андрееве.

«Он частенько подкалывает игроков? Уже привыкли. Он шутит, мы шутим, по разному его называем. Как? Например, большая голова (смеётся). Такое общение раскрепощает команду. А ещё каждый день перед тренировкой играем в NHL на PlayStation. Я с Димой Воробьёвым, он — с Андреем Малых. Степаныч очень слабый игрок в хоккей, шансов у них нет (смеётся)», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».

В данный момент «Оренбург» находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 14 очков после 17 проведённых матчей.

Ранее Николай Титков рассказал, стал ли он более узнаваемым, забив победный мяч в ворота московского «Спартака» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В той встрече «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.