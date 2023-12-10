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Защитник «Крыльев» Горшков: холод? Кремушком намазался, стелишки в бутсы

Защитник «Крыльев» Горшков: холод? Кремушком намазался, стелишки в бутсы
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал погодные условия в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Красно-белые одержали победу со счётом 3:0.

«Погодные условия? Да нормальная, хорошая футбольная погода. Все в одинаковых условиях. На тренировке перед матчем в Самаре было холоднее, чем в Москве вчера. Нормально. Секреты подготовки? Кремушком намазаться, стелички подогревающие. Пакеты на ноги? Пакеты — это уже мастера настоящие делают (смеётся)», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, во вчерашнем матче забитыми мячами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс. Горшков провёл на поле весь матч.

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