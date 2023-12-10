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«Волшебство Миранчука». В Италии без ума от победного паса россиянина в матче с «Миланом»

«Волшебство Миранчука». В Италии без ума от победного паса россиянина в матче с «Миланом»
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Вчера, 10 декабря, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поучаствовал в победе команды в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2). Миранчук вышел на замену на 82-й минуте и оформил голевую передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч на 90+5-й минуте.

Так на голевую передачу Миранчука отреагировали пользователи социальной сети Х (ранее Twitter):

  • «Боже мой, в этом голе видно и волшебство Миранчука в передаче между игроками «Милана», и класс Луиса Мурьеля», — написал L'Ivan Cleef;
  • «Миранчук не только заработал вторую желтую карточку для соперника, но и отдал голевой пас на Мурьеля», — отреагировал Zakaria Said;
  • «Дружище, мне нужен Миранчук в мою команду. Что за игрок», — заявил Xherdan;
  • «Боже мой, гол пяткой — сумасшедший, но не менее потрясающий и дриблинг Миранчука с последущим пасом», — ответил Michael Rossit.
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