«Волшебство Миранчука». В Италии без ума от победного паса россиянина в матче с «Миланом»

Вчера, 10 декабря, российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поучаствовал в победе команды в матче 15-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:2). Миранчук вышел на замену на 82-й минуте и оформил голевую передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч на 90+5-й минуте.

Так на голевую передачу Миранчука отреагировали пользователи социальной сети Х (ранее Twitter):