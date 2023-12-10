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«Факел» — «Динамо» 1:1, результат матча 18-го тура РПЛ, 10 декабря 2023 года

«Динамо» не смогло обыграть «Факел» в матче 18-го тура РПЛ
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Завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 29-й минуте матча нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт с передачи Константина Тюкавина, выведя свою команду вперёд. На 79-й минуте нападающий «Факела» Максим Максимов сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола капитана «Динамо» Фабиана Бальбуэны.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'     1:1 Максимов – 79'    
Турнирная таблица РПЛ
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