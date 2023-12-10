Игрок «Факела» Максимов подвёл итоги первой части сезона для воронежцев

Нападающий «Факела» Максим Максимов подвёл итоги первой части чемпионата для воронежцев после ничьей в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Добыли боевое очко. Для нас хороший результат перед тем, как уйти в отпуск.

Удовлетворены тем, сколько набрали очков в первой части сезона. Немного обезопасили себя от зоны стыков. Теперь надо хорошо отдохнуть, хорошо поработать на сборах, чтобы во второй части сезоне не опускаться вниз, а подниматься.

Мы играем со всеми командами на равных. Всё от нас зависит. В матче с любым соперником можем выиграть», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.