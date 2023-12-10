Сергей Юран: заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге дорогого стоит

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о поражении своей команды во вчерашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). Напомним, матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Ощущения от матча двоякие. Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит, но хочется и результата. Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились. Мы ведь неделю не выходили на поле, тренажёры крутили на базе, потому что у нас было минус 15… Накануне вылета в Петербург вообще было минус 20. Поэтому первые 15-20 минут ноги у ребят, что называется, «налились», но потом разбежались», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар», у которого 35 очков в 17 играх. «Пари НН» располагается на девятой строчке. У подопечных Сергея Юрана 24 очка после 18 встреч.