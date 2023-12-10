Николай Ларин назвал лучшего воспитанника «Чертаново» в первой части сезона РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, в данный момент работающий в самарских «Крыльях Советов», выделил лучшего футболиста из академии «Чертаново» в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Если кого-то выделять, то, конечно, Никиту Салтыкова. Это его первый сезон в РПЛ, поэтому выделю его. Остальные более-менее играют ровно», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, 19-летний полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков провёл 17 матчей в составе самарского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. «Крылья Советов» в данный момент занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах чемпионата.