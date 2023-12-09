Николай Ларин: думаю, что никто из «Крыльев» зимой не уйдёт

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, в данный момент работающий в «Крыльях Советов», предположил, что в зимнее трансферное окно кадровых изменений в команде не произойдёт.

«Для «Крыльев» первая половина сезона получилась очень позитивной, набрали много очков и забили столько голов. Я знал, что этот сезон будет лучше, чем прошлый. Мои ожидания подтверждаются. Я думаю, что никто из «Крыльев» зимой не уйдёт», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, сегодня, 9 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Краснодар» (35).