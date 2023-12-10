Матч «Гранада» — «Атлетик» в Ла Лиге прервали из-за остановки сердца у зрителя

Матч 16-го тура испанской Ла Лиги «Гранада» — «Атлетик» (0:1) прервали из-за остановки сердца у болельщика.

Игра была приостановлена на 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил на шестой минуте Иньяки Уильямс с передачи Иньиго Лекуэ.

Встреча проходит на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом, ему помогают Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Гильермо Сантьяго Сакристан.

На данный момент после 15 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Гранада» располагается в зоне вылета, на 19-м месте с семью очками. «Атлетик» после такого же количества игр находится на шестой позиции с 28 очками.

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