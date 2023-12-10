Игорь Колыванов: для «Динамо» ничего не потеряно — борьба за чемпионство продолжится

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об 11-метровом ударе, назначенном Рафаэлем Шафеевым в матче 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Пенальти в ворота «Динамо» был действительно очень спорный. Плюс поле было очень непростое. Если б оно было более приемлемым, и «Динамо», и «Факел» показали бы более зрелищную игру. «Динамо» любит играть в комбинационный футбол с быстрыми атаками, в команде есть хорошие футболисты и впереди, в средней линии. Таким командам тяжело играть на подобных полях. Сегодня трудно было обеим командам — зацепиться и создать что-то впереди. Забили, но так себе «привозить» в конце второго тайма… Обидно. Но для «Динамо» ничего не потеряно: четыре очка до «Зенита», борьба за чемпионство продолжится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.