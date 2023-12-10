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Игорь Федотов: Шафеев выдумал пенальти в ворота «Динамо»

Игорь Федотов: Шафеев выдумал пенальти в ворота «Динамо»
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Эксперт «Чемпионата», бывший российский судья Игорь Федотов высказался об 11-метровом ударе, назначенном Рафаэлем Шафеевым в матче 18-го тура РПЛ между «Факелом» и «Динамо» (1:1).

«Это выдуманный пенальти от Шафеева. Шла обоюдная борьба, игрок «Динамо» освобождался от соперника, который держал его двумя руками. Не было ни амплитуды, ни удара, ни толчка. И за это Бальбуэна ещё и жёлтую получил. Скорее всего, Шафеев объяснил, что он увидел движение рукой и попадание по лицу и для него это фол. Поэтому VAR вмешаться не мог. Но по всем критериям единоборств, которые Шафеев выдерживал в течение игры, это не нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.

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