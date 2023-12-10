«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»: Ришарлисон удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

На 38-й минуте бразильский форвард Ришарлисон удвоил преимущество хозяев.

В прошлом сезоне чемпионата Англии команды дважды встречались между собой. Оба раза сильнее оказывались футболисты «Ньюкасла». Матч первого круга завершился победой со счётом 2:1. Во встречи в рамках второго круга «сороки» одержали разгромную победу — 6:1.

После 15 сыгранных туров лондонский «Тоттенхэм» имеет в своём активе 27 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» набрал 26 очков и идёт на седьмом месте.