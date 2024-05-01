Деменко: у «Спартака» мало шансов на медали в РПЛ, а вот за Кубок будут бороться

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 1 мая. Команда будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Настрой будет хороший на игру. У команд сейчас позитивное настроение после недавних побед. Это кубковый матч, предсказать победителя сложно. Обе команды могут показать свои лучшие качества. И для «Динамо», и для «Спартака» важно выиграть Кубок. Думаю, что для красно-белых это даже важнее, потому что шансов на медали у них мало, а вот за Кубок будут бороться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.