Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: у «Спартака» мало шансов на медали в РПЛ, а вот за Кубок будут бороться

Деменко: у «Спартака» мало шансов на медали в РПЛ, а вот за Кубок будут бороться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 1 мая. Команда будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой будет хороший на игру. У команд сейчас позитивное настроение после недавних побед. Это кубковый матч, предсказать победителя сложно. Обе команды могут показать свои лучшие качества. И для «Динамо», и для «Спартака» важно выиграть Кубок. Думаю, что для красно-белых это даже важнее, потому что шансов на медали у них мало, а вот за Кубок будут бороться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Суперматч в Кубке России! «Динамо» и «Спартак» снова зарубятся в дерби. LIVE
Live
Суперматч в Кубке России! «Динамо» и «Спартак» снова зарубятся в дерби. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android