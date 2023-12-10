Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» набрал на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023

«Спартак» набрал на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимним перерывом.

Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Таким образом, красно-белые набрали на семь очков меньше, чем за этот же период РПЛ сезона-2022/2023. Тогда «Спартак» шёл на втором месте в турнирной таблице РПЛ перед зимним перерывом, набрав 37 очков.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

Таблица РПЛ-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android