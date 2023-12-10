И. о. главного тренера «Сочи» Клюев высказался о ничьей с «Оренбургом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Денис Клюев прокомментировал матч 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1), а также рассказал о настроении в команде.

«В какой‑то мере не хватило везения. Вроде бы уже была концовка матча, хорошую игру провели, чуть‑чуть не доиграли эпизод, дали сделать хорошую передачу, проиграли борьбу. К сожалению, так бывает.

Замена Игнатьева после промаха показательна? Нет‑нет. Было видно, что Ваня выложился полностью, поэтому хотели немного освежить атаку, замена была только из‑за этого.

Понятно, что команда соперника во втором тайме сделала четыре замены, в этом нюанс. Нам во втором тайме надо было забивать ещё второй гол. Тогда всё, наверное, было бы завершено.

Нет ли упаднических настроений? Конечно, нет. Есть матчи, в которых ещё можно всё вернуть и подниматься. Матч показал, что команда умеет играть в футбол, в первом тайме кучу моментов создали. Немного отдохнём и команда будет готовиться, чтобы исправить ситуацию», — сказал Клюев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Сочи» стало 11 очков. Клуб продолжает располагаться на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 15 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Давида Деограсии остались на 15-м месте в чемпионате.