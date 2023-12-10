Мещанинов: психологическое состояние «Сочи» плохое, мы просто идём от игры к игре

Защитник футбольного клуба «Сочи» Артём Мещанинов прокомментировал тактические перестановки в матче 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1), а также рассказал о психологическом состоянии в команде.

«Наверное, сейчас руководство будет предпринимать какие‑то шаги, как в составе, так и в тренерском штабе. Будем просто слушать тренера, какую игру он хочет поставить, чтобы было уже всё понятно. И будем идти в этом направлении.

Психологическое настроение в команде? Плохое. Мы просто идём от игры к игре. У нас была неудачная серия. Мы можем, как сегодня, забить, а потом пропустить на 90‑й минуте. Нет вкуса побед.

Мы сегодня изменили тактику, перестроились на четыре защитника. Последний раз такая тактика у «Сочи» была года четыре назад. Из нападающих сегодня у нас был Ваня Игнатьев, не было Луки Джорджевича, не было Мелкадзе. Тяжело из‑за кадрового состава.

Естественно, нужно принимать то, что мы мало забиваем. Нужно работать, чтобы тренеры доносили, делали специальные упражнения, чтобы игроки чувствовали уверенность. Мы достаточно много матчей сыграли в сезоне, когда у нас было 0 ударов в створ. Это отражает суть», — сказал Мещанинов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Сочи» стало 11 очков. Клуб продолжает располагаться на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 15 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Давида Деограсии остались на 15-м месте в чемпионате.