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Кандидат на пост главного тренера «Сочи» Лазетич присутствовал на матче команды в РПЛ

Кандидат на пост главного тренера «Сочи» Лазетич присутствовал на матче команды в РПЛ
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Главный тренер сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Зарко Лазетич посетил матч 18‑го тура МИР Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург» (1:1), сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Лазетич является одним из основных кандидатов на пост главного тренера сочинской команды. Именно поэтому специалист присутствовал на стадионе «Фишт».

Напомним, руководство «Сочи» уволило наставника Александра Точилина, поэтому к последнему матчу в 2023 году команду готовил исполняющий обязанности главного тренера Денис Клюев. При этом до Точилина в этом сезоне команду возглавлял Дмитрий Хохлов, который ушёл в отставку 17 сентября.

На данный момент «Сочи» после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на последнем, 16-м месте с 11 очками.

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