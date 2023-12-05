Наставник «ТСЦ Бачка Топола» Зарко Лазетич — кандидат на пост главного тренера «Сочи»

Главный тренер сербского клуба «ТСЦ Бачка Топола» Зарко Лазетич — один из основных кандидатов на аналогичный пост в «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны ведут переговоры.

В данный момент «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после 17 проведённых матчей. При этом 3 декабря клуб объявил об отставке главного тренера Александра Точилина. Точилин был назначен главным тренером сочинской команды 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Под руководством Точилина «Сочи» провёл 12 матчей во всех официальных турнирах, одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.