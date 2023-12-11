«Сочи» предложил экс-тренеру «Монако» и сборной Испании Морено контракт до конца сезона

Экс-тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено является кандидатом на пост главного тренера «Сочи». Российский клуб предложил испанскому специалисту контракт до конца сезона с возможностью продления. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Опция продления будет активирована, если клуб по итогам сезона останется в МИР Российской Премьер-Лиге.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что «Сочи» заинтересован в подписании Морено на должность главного тренера команды.

Напомним, этот сезон в качестве главного тренера «Сочи» начинал Дмитрий Хохлов, однако в сентябре покинул свой пост. Далее тренировал команду Александр Точилин, но вскоре был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил Клюев.