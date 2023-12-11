Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в чемпионате Испании

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в чемпионате Испании
Комментарии

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в матче чемпионата Испании.

Напомним, в матче 16-го тура испанской Примеры «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2 и единолично возглавила турнирную таблицу, записав в свой актив 41 очко.

Ранее между «Барселоной» и «Жироной» было сыграно шесть матчей в чемпионате Испании, в которых четыре победы одержали «сине-гранатовые» и дважды была зафиксирована ничья.

«Барселона» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

В следующем туре «Жирона» встретится с «Алавесом», а «Барселона» проведёт матч с «Валенсией». Игры пройдут 18 и 16 декабря соответственно.

Материалы по теме
«Барса» «сгорела» команде-сенсации! Главный матч испанского тура — огнище! LIVE
Live
«Барса» «сгорела» команде-сенсации! Главный матч испанского тура — огнище! LIVE

В чемпионате Финляндии забили гол из аута

Турнирная таблица чемпионата Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android