«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в чемпионате Испании

«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» в матче чемпионата Испании.

Напомним, в матче 16-го тура испанской Примеры «Жирона» обыграла «Барселону» со счётом 4:2 и единолично возглавила турнирную таблицу, записав в свой актив 41 очко.

Ранее между «Барселоной» и «Жироной» было сыграно шесть матчей в чемпионате Испании, в которых четыре победы одержали «сине-гранатовые» и дважды была зафиксирована ничья.

«Барселона» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

В следующем туре «Жирона» встретится с «Алавесом», а «Барселона» проведёт матч с «Валенсией». Игры пройдут 18 и 16 декабря соответственно.

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