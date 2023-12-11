Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты. Примечательно, что в этот список не вошли португальский нападающий Криштиану Роналду и аргентинский форвард Лионель Месси.

Вратарь: Мануэль Нойер;

Защитники: Дани Алвес, Пепе, Серхио Рамос, Марсело;

Полузащитники: Клод Макелеле, Поль Погба, Зинедин Зидан, Роналдиньо;

Нападающие: Роналдо, Карим Бензема.

Бензема выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В составе клуба из Саудовской Аравии Бензема принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив десять голов и четыре результативные передачи.

Ранее Бензема также выступает за «Лион» и «Реал».

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема